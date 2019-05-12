تقديم المدارس اليابانية المصرية 2019 : مواعيد وجميع شروط الالتحاق بالمدارس اليابانية

رابط نتيجة تقديم المدارس اليابانية المصرية ، والذي اقترب موعد التقديم فيها للطلاب وعمل اختبارات المعلمين على حد سواء، تعرف على موعد بداية التسجيل الإلكتروني على رابط تقديم المدارس اليابانية المصرية وكيفية التسجيل، كما يمكنك التعرف على الشروط الواجب توافرها في الطالب ليتم قبوله في المدارس والواجبات المقررة علية في حين تم القبول وعمل المقابلات بالمدارس.

وقد كان من المقرر أن يتم افتتاح المدارس اليابانية في العام الدراسي الماضي، 2017-2018، إلا أن نقص في الدراسات أدى لتأجيل الدخول فيها للعام الدراسي المقبل، 2018-2019، وتم عودة توزيع الطلاب المقبولين على المدارس الأخرى، مما يدل على أهمية التجربة التعليمية وجدية وزارة التربية والتعليم في الخروج بها على الوجه الأمثل، مما يرفع البحث عنها في هذا العام.

رابط نتيجة تقديم المدارس اليابانية المصرية يرتفع الآن بحث الطلاب عن رابط التقديم في المدارس اليابانية للطالب المصري والمعلم على حد سواء، ومع اقتراب انتهاء الامتحانات في المدارس المصرية للمراحل الدراسية المتنوعة، ابتدائي والإعدادي والثانوي، يبدأ البحث عن مواعيد التقديم للمدارس، ومواعيد تقديم المدارس اليابانية وكيفية التقديم لها. مصروفات المدارس اليابانية وتفاصيلها يتم دفع 2000 جنيه مقابل أنشطة.

يتم دفع 4000 جنيه قسط أول من المصروفات .

الزي المدرسي قيمته 970 جنيها ويشمل الزي المدرسي “عدد واحد بولو شيرت صيفي ، و عدد واحد بولو شيرت شتوي ، وعدد واحد جاكيت شتوي ، وواحد بنطلون أسود أو جيب، وعدد واحد ترينج رياضي قطعتين “.

يتم دفع رسم 200 جنيه مقابل تحميل تطبيق مخصص للتواصل على المحمول، ويتم دفعه مرة واحدة عند الالتحاق بالمدرسة .

إجمالي المصروفات المطلوب تسديدها 7170 جنيها مصري.

يتم تسديدها على حساب المدارس المصرية اليابانية من خلال البنك الأهلي المصري خلال 5 أيام عمل من تاريخ وصول الرسالة لأولياء الأمور .

جملة المصروفات الدراسية في العام 11 ألفا و170 جنيها مقسمة على قسطين تقديم المدارس اليابانية المصرية وشروط ومعايير القبول في المدارس اليابانية لم تتغير معايير قبول الطالب في “كي جي 1″، حيث يجب أن يكون السن من 4 وحتى 5 سنوات، وفي “كي جي 2” من 5 وحتى 6 سنوات. يتم التقديم والتسجيل بشكل إلكتروني في المدارس، لحين الإعلان عن أسماء المقبولين، ثم يتم تقديم الأوراق فيما بعد للمدارس المقبولين فيها. تم الانتهاء من تجهيز 45 مدرسة وجاري الانتهاء من تجهيز باقي المدارس على مستوى الجمهورية. يكون محل إقامة الطالب في نطاق الإدارة التعليمية التابع له سكن الوالد. يكون الطالب من المتقدمين الأكبر سنا سواء في “كي جي 1” أو “كي جي 2” أو الصف الأول الابتدائي. ليس هناك اعتراض على الطلاب الأكبر سنا. شرط اجتياز الطالب لجميع الاختبارات الإلكترونية، والإجابة عن الأسئلة في النواحي السلوكية والنفسية والتربوية والاجتماعية لتتواءم طبيعة الطالب مع الأنشطة اليابانية. اجتياز الطالب للمقالات الشخصية التي تتم بعد قبوله واجتيازه للاختبارات الإلكترونية.8- سيكون لكل مدرسة لجنة خاصة بقبول الطلاب، بعضوية مدير المدرسة ومسئول من المديرية التعليمية بالمحافظة، مع أساتذة في السلوك وعلم الاجتماع والشئون التربوية. إتاحة حضور ولي الأمر أثناء الاختبارات – دون أي تدخل منه- للتأكد بنفسه من نزاهة وشفافية مسارها، حتى لا يشك أحد من قبول طفل غير مستوفٍ للشروط. لن يكون مؤهل الأب أو الأم عائقا أمام التحاق أي طفل بالمدارس اليابانية مثلما يحدث في بعض المدارس الخاصة والدولية، لأن ذلك حسب المصدر “تمييز فج”. في حال قبول الطالب، سوف يتم عقد لقاء بين اللجنة وولي الأمر وابنه لاطلاعه على شروط ومعايير الدراسة بالمدارس اليابانية، وإذا رفض الإقرار بقبولها سوف يتم رفض قبول ابنه. في ذات اللحظة سوف يوقع ولي الأمر على تعهد مكتوب بأن يحضر إلى المدرسة 20 ساعة سنويا للقيام بأعمال تطوعية وإلا سوف يٌرفض قبول ابنه.

وكانت تلك التجربة التعليمية من المقرر لها أن تتم في العام الماضي، وبسبب نقص في الدراسات والاستعدادات، من حيث عدد المدارس وتطبيق شروط التعليم الياباني بحسم، تم تأجيل تلك التجربة لهذا العام، وذلك للاستعداد جيدا والاستفادة الجيدة.

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