تراند اليوم : شذى تُجيب: هل حاول خالد يوسف معها؟ – فيديو...

هاجمت الفنانة المصرية شذى، المخرج المصري خالد يوسف، رغم علاقة صداقة تجمعها مع خالد.

قالت شذى في تعليقها على الفيديوهات الإباحية المنتشرة لخالد يوسف، مع الممثلتين منى فاروق، وشيما الحاج: (مابقولش أن اللي حصل مش غلط، هما بيقولوا أنهما كانوا متجوزين، أياً كان الموضوع كلنا ربنا ساترنا، ندعي بالستر لبعض، أحنا بنات، ما بحبش حد يستغل ظروف حد، عشان عايز يتشهر أو يبقى عنده فلوس، وياخده في حتة ونكسر حاجة فيه ونجبره يعمل حاجة هو مش عايزها، ماحدش عارف ظروف التاني أية).

تابعت وهي تلقي اللوم على خالد يوسف: (في الأول وفي الآخر اللي حصل غلط، واللوم الأكبر بلومه على الطرف الأكثر نضجاً، وأكبر سناً، وأكثر خبرة، ماينفعش نستغل ظروف الناس الغلابة في كدة، وهما البنات واضح أن ظروفهم الاجتماعية والمادية مش قد كدة، وكان عندهم طموح شهرة).

واختتمت كلامها تؤكد أن خالد لم يحاول ممارسة علاقة جنسية معها: (الشخص ده من أصدقائي على فكرة، وأنا استغربت واتفاجئت أنه عمل كدة، أنا عمري ما شفت منه حاجة وحشة، كان محترم جداً معايا ومع أهلي، ويمكن عشان أنا مش محتاجة ده فكان بيتعامل معايا كويس وماحاولش يعمل معايا كدة، واضح أنه عارف هو بيروح لمين ظروفه عامله أزاي، وهو نزل أن ده بيحصله عشان الدستور، معلش الدستور ماقالكش تعمل كدة خالص، ولو كنت مشيت عدل كان احتار عدوك فيك).