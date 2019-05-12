تراند اليوم : سعد الصغير عن خالد يوسف: ضحك عليهم وأتحطيت في الموقف ده! – فيديو...

تحدث الفنان المصري سعد الصغير حول قضية المخرج خالد يوسف وكل من الممثلتين منى فاروق، وشيما الحاج، بعد انتشار مقاطع إباحية لهم عبر السوشيال ميديا.

قال سعد الصغير: (ربنا أمر بالستر، ودول بنات هو ضحك عليهم، كلنا فينا عيوب، ونحط نفسنا مكان الناس دي، وبعدين دي بنت، لو ولد شوط فيه، لكن دي بنت راعي أن ليها أخوات وأهل، العيلة دي أكيد هتعزل من المنطقة، وكلنا فينا غلطات، ربنا أمر بالستر، هي غلطة ونقول ربنا يسامحهم والموضوع يعدي).

وتابع الصغير: (ما حدث يسي للمخرج خالد يوسف، نحن لدينا عمالقة مثل عادل إمام أنا اتحطيت في الموقف ده، أنا مابشربش خمور ولا مخدرات، وفي نوع ممكن تشربيه يخليكي مش انتي ويخليكي تعملي حاجات انتي مش عارفة هي أية).