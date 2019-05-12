تراند اليوم : فنانة سورية تعلن دعمها لـ شيما الحاج ومنى فاروق.. من هي؟

انتقدت الفنانة السورية رانيا ملاح، الفيديوهات التي تم نشرها للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بعد القبض عليهما مؤخرًا بعد انتشار فيديو فاضح لهما.

وقالت رانيا، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": "أنا مش فاهمة هتستفيدوا إيه من نشر صور البنات وهما متبهدلين وفِي القسم؟ خلاص مافيش أي رحمة ولا إنسانية.. خلاص كلكم ملايكة وعلقتو المشانق للبنتين دول ونازلين سلخ فيهم".

وأضافت: "يمكن هما عملو فيديوهات فاضحة بس أعمالك دي أفضح مليون مرة من الفيديوهات.. اتقو الله وسترو عليهم عشان تلاقو اللي يستر عليكم".

وكانت النيابة قد أمرت بحبس كل من منى فاروق، وشيما الحاج 4 أيام على ذمة التحقيقات، في التهم الموجهة إليهما بارتكابهما فعلاً فاضحاً، على خلفية الفيديو الإباحي.