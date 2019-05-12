حدود الشر الحلقة 7 السابعة للنجمة حياة الفهد - مسلسلات رمضان 2019

مشاهدة مسلسل حدود الشر الحلقة 7 السابعة، إذ عرض تلفزيون دبي الرسمي، يوم الأحد حلقة جديدة ومثيرة من مسلسل الفنانة حياة الفهد، في وقت شهدت الحلقات السابعة تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل حياة الفهد، هو مسلسل حقبوي، تدور جميع أحداثه في فترة الستينيات داخل الكويت من خلال قصة إنسانية مشوقة، بينما يبث عبر تلفزيون دبي في تمام الرابعة مساء.

حدود الشر الحلقة 7 السابعة - مسلسل حياة الفوز 2019 الحلقة 7

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وتتحدث قصة مسلسل حدود الشر عن امرأة (حياة الفهد) تمتلك من محاريث الشر الكثير والكثير، حيث تتسبب في تدمير كل من حولها، غير أن ذلك لا يدوم بعد حدوث العديد من المفاجأت المثيرة خلال الحلقات المتتابعة.

حدود الشر هو عمل كويتي من إخراج أحمد دعيبس، وتأليف محمد خالد النشمي، فيما يشارك فيه نخبة من نجم الفن في الكويت.

كما يضم طاقم مسلسل حدود الشر الذي أخرجته حياة الفوز، محمد الأنصاري، ونوروا وسعاد علي وهنادي الكندري وشيماء علي وهبة الدري وميس كمر وهيا الشعيبي وعبد العزيز لنصار وفهد باسم وياسة وغرور.

وتجسد الفنانة الكويتية حياة الفهد خلال حلقات مسلسل "حدود الشر" دور نعيمة في مسلسل حدود الشر، في حين يدور العمل الفني حول الشر وزع الكره في نفوس الأخرين في ظل الظروف الراهنة الصعبة التي تعيشها.