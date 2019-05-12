شاهد: الحلقة السابعة 7 مسلسل الهيبة الحصاد عافية شاهين

تُعرض الليلة الحلقة السابعة 7 مسلسل الهيبة الحصاد الجزء الثالث بطولة الفنان السوري تيم حسن والفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، في نسخته الثالثة بعد أن حقق مسلسل الهيبة نجاحاً كبيراً في الموسمين السابقين ضمن مسلسلات رمضان 2019.

وأنتج هذا العمل ضمن الماراثون الرمضاني، والسباق الكبير على عرض مسلسلات رمضانية على القنوات العربية.

وسيتم عرض الحلقة السابعة 7 مسلسل الهيبة الحصاد على القنوات التالية:

- موعد عرض مسلسل الهيبة على قناة فلسطين

العرض: الحادية عشر مساءً.

- موعد عرض مسلسل الهيبة على قناة مساواة

الساعة العاشرة بتوقيت السعودية والتاسعة بتوقيت مصر.

الإعادة في الساعة 6 صباحا ثم الثانية ظهرا.

- موعد عرض مسلسل الهيبة 3 على mtv

العرض: التاسعة والنصف مساءً.

الإعادة الأولى: الثانية والنصف بعد منتصف الليل.

الإعادة الثانية: الرابعة والنصف عصراً.

- موعد عرض مسلسل الهيبة 3 على قناة سما السورية

يعرض 11 مساءً والإعادة 6 صباحاً و 3 عصراً.0

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- موعد عرض مسلسل الهيبة على قناة 3 على art حكايات

العرض: العاشرة مساءً.

الإعادة الأولى: الرابعة فجراً.

الإعادة الثانية: الثامنة صباحاُ.

- موعد عرض الهيبة على قناة mbc 4

العرض: الساعة 8 مساء

الإعادة الأولى: الساعة 3 فجرا

الإعادة الثانية : السابعة صباحا.

- موعد عرض مسلسل الهيبة 3 على رؤيا

العرض: التاسعة والنصف مساءً.

الإعادة الأولى: الخامسة والنصف فجراً.

الإعادة الثانية: الثانية عشر والنصف ظهراً.

لمشاهدة الحلقة الخامسة 5 مسلسل الهيبة الجزء الثالث 3 أضغط هنا

مسلسل الهيبة الجزء الثالث 3 من تأليف باسم السلكا، واخراج سامر برقاوي.