مشاهدة مسلسل مني وفيني الحلقة 7 السابعة دراما مشوّقة – مسلسلات رمضان 2019

يحظى المسلسل الكويتي "مني وفيني" الذي يُبث على قناة سما دبي الفضائية، خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعة واسعة من الجمهور العربي، وحقّق نسبًا عالية من المتابعة والمشاهدة، وهو ضمن المسلسلات التي تنافس بقوة في السباق الرمضاني 2019.

ويقود بطولة المسلسل، نخبة من ألمع نجوم الكويت والخليج العربي، منهم: حسين المنصور، باسمة حمادة، محمد العجيمي، مشاري البلام، أحلام حسن، محمود بوشهري.

ويُعرض مسلسل "مني وفيني" يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك عبر قناة سما دبي الفضائية، وتُبث حلقات المسلسل الكويتي في الأوقات التالية:

يُعرض المسلسل حصريًا على قناة سما دبي في تمام الساعة 1:00 صباحًا.

ويتم إعادة المسلسل على قناة سما دبي في تمام الساعة 10:00 صباحًا.

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شاهد الحلقة 7 السابعة من مسلسل مني وفيني HD على موقع يوتيوب

ويناقشُ المسلسل الكويتي الذي يُعرضُ بقالبٍ درامي مشوّق، المشاكل الاجتماعية التي تواجه الكثيرين في الكويت وخارجها، التي تحدث ما بين الآباء والأبناء ومعاملة الزوج للزوجة من الصورة الحسنة والسيئة.

يشارُ إلى أنّ مسلسل "مني وفيني"، يخوض غمار المنافسة التي شرعت أبوابها مع أوّل أيّام موسم رمضان 2019 ضمن المسلسلات الكويتية، ويشارك في بطولته نخبةً من ألمع نجوم الشاشة الخليجية، منهم: حسين المنصور – باسمة حمادة – محمد العجيمي – مشاري البلام – أحلام حسن – محمود بوشهري.