وطن ع وتر 2019 الحلقة 7 السابعة زواج عايد 2 - رؤيا كوميدي 2019 (شاهد كاملة)

استمرت قناة رؤيا كوميدي الرسمية، يوم الأحد السابع من رمضان، عرض، برنامج وطن ع وتر 2019 الحلقة 7 السابعة، الذي يقود بطولته الفنان الفلسطيني عماد فراجين، إلى جانب منال عوض وعدد آخر من الممثلين.

ومن المنتظر أن تتحدث هذه الحلقة الجديدة من وطن ع وتر 7، عن زواج عايد 2، وهي استكمالا للحلقة السادسة التي حملت ذات الاسم، حيث قام عماد فراجين بدوره المعتاد في السنوات السابقة.

وطن ع وتر 2019 الحلقة 7 السابعة زواج عايد 2 - عماد فراجين 2019 اضغط هنا

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وكان عماد فراجين أثار إعجاب المتابعين في الحلقة الماضية، حيث يرمي الكلمات لإحدى الفتيات أثناء مرورها مع خطيبها في الشارع الذي يسكن فيه، ثم تكرر الموقف أكثر من مرة.

وطن ع وتر ٢٠١٩ ، هو مسلسل تلفزيوني ساخر، ويتعامل مع المشاكل الأجتماعيه بشكل فكاهي وبطريقه انتقاديه هزلية وجريئة، ويحظى بمتابعة واسعة في الوطن العربي خاصة الأردن وفلسطين.

وحينما عاد "ابو الفراجين" إلى منزله، فوجئ أيضا بوجود رجل في منزله يجلس ويتحدث مع والدته، ثم طرده، إلا أن الأمر الأكثر إعجابا في هذه الحلقة هو عودة بعض الأمور المنتظرة من قبل الجماهير.

وعاد عماد فراجين لتكرار الجملة الشهيرة التي استخدمها مرارا في الموسم الماضي، وهو "تعال عنا.. أبو أحمد.. واال"، والعديد من العبارات المشابهة، طالبا من كل من يمشي في الشارع أن يأتي إلى دارهم.