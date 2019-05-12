مسلسل فكرة بمليون جنيه الحلقة 7 السابعة للنجم على ربيع – مسلسلات رمضان 2019

نعرضُ لكم حصريًا اليوم الأحد، الحلقة 7 السابعة من مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للنجم علي ربيع، ضمن المسلسلات المصرية التي تنافس بقوة في السباق الرمضاني 2019، وأثبت وجوده ما بين المسلسلات الأخرى وفرض نفسه بقوة، إذ حظي على نسبٍ عالية من المشاهدة والمتابعة.

ويقود بطولة المسلسل، النجم المصري علي ربيع، ويرافقه كلًا من: صابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، ووليد فواز، وحنان سليمان، وأحمد سلطان، ومايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي.

وبالدخول في أحداث وتفاصيل الحلقة 7 السابعة التي سُتعرض مساء اليوم الأحد، من مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للنجم علي ربيع الذي يجسّد دور "علاء" العديد من المواقف الكوميدية، بعد الصدمة التي تعرّض لها في نهاية الحلقة السادسة بخسارة أمواله في البورصة.

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ويبدو "علاء" في حالة جنون بعد خسارة كل أمواله في البورصة، لتتهمه شقيقته بالفشل بعد خسارة الأموال، ويطالبه والده ووالدته بأموالهما التي ضاعت في البورصة.

ويذهب "علاء" إلى الكافيه الخاص به، ليرى خبر في التلفزيون بارتفاع مؤشرات أسهم الشركة التي وضع فيها أمواله من جديد، لترتفع أسهمه لـ2 مليون جنيه.

وضمن أحداث الحلقة جمع مشهد كوميدي بين سهر الصايغ، وحامد الشراب مدرس الموسيقى، بعدما حاولت الأولى مغازلته وهى تقديم سندوتشات له، ليدخل "حامد" في حالة استياء ويغادر الفصل.

يذكرُ أنّ مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان، وبطولة نجم مسرح مصر علي ربيع، ويشاركه في البطولة كلًا من: صابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، ووليد فواز، وحنان سليمان، وأحمد سلطان، ومايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي، ومحمد محمود، وباقة أخرى من الفنانين.