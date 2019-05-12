مسلسل زلزال الحلقة 7 بطولة محمد رمضان

يُعرض مسلسل زلزال الحلقة السادسة 6 بطولة الفنان المصري محمد رمضان، الليلة، وسيكون عرض الحلقة السادسة مسلسل زلزال، في تمام الساعة 9:30 مساءً ضمن مسلسلات رمضان 2019.

ويأتي مسلسل زلزال ضمن ماراثون مسلسلات رمضان، حاملاً معه أحداثاً مُثيرة وشيقة، بعد أن أصبح لديه جمهوراً كبيراً لما يحمله من أحداث متجددة.

وستعرض الحلقة السابعة 7 مسلسل زلزال محمد رمضان، اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف 9:30 مساءً ضمن مسلسلات شهر رمضان 2019.

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وستعرض الحلقة 6 مسلسل زلزال على قناة DMC دي ام سي، ومتوقع حصول مسلسل محمد رمضان الجديد على عدد كبير من المشاهدات خلال هذا الموسم.

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ويشارك في هذا العمل الفني، كوكبة من ألمع نجوم الفن المصري، محمد رمضان، وحلا شيحه، وماجد المصري، ومنى عبد الغني وغيرهما..