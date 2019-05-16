الجبير: ميليشيا الحوثي تقدم دليلًا جديدًا على تبعيتها للحرس الثوري

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية، جزء من قوات الحرس الثوري الإيراني.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الجبير، إلى أن «الحوثي يؤكد يومًا بعد يوم أنه ينفذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح إيران».

وأضاف الجبير: «الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني، ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة».

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والثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية، عن وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو.

وأوضح قائلًا: «ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ، حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض».

وحمّلت المملكة العربية السعودية المسؤولية الكاملة لإيران والميليشيات الحوثية المدعومة منها في هجوم الثلاثاء على منشآت المملكة النفطية، وذلك في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي، سلمها مندوبها الدائم عبدالله المعلمي.

وجاء في الرسالة أن الميليشيات استخدمت سبع طائرات دون طيار في الهجوم.