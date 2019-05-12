مسلسل كلبش 3 الحلقة 7 السابعة الجزء الثالث - شاهد مسلسلات رمضان 2019

في الحلقة السادسة من مسلسل كلبش 3 تتقرب الفتاة جومانة من آسر ابن رجل الأعمال أكرم صفوان علمًا بان أباها رجل قعيد ويخشى عليها مما تفعل.

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كما دارات أحداث الحلقة ذاتها حول شخصية الصحفي غسان والذي يصل لمصر لمقابلة أكرم، ويعتبر أحد المقربين من التنظيمات الإرهابية.

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وتحدث صدمة في الحلقة السادسة من مسلسل كلبش 3 حيث يفاجئ اللواء جلال خطاب أمير كرارة صاحب شخصية سليم الأنصاري بأنه هو من زرع الشخصيات الأمنية في الشركة التي يمتلكها سليم.

وعرض الفنان أمير كرارة مسلسل كلبش الجزء الأول والجزء الثاني في رمضان 2017،2018، حيث حقق في الأجزاء الاثنين نجاحًا ملحوظًا.

ويؤدي بطولة مسلسل كلبش 3 النجم أمير كرارة برفقة الفنان أحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، وهيدي كرم، إسلام جمال، محمد علي رزق، وأيضاً كوكبة من ألمع نجوم الفن.