تراند اليوم : وفاء عامر عن خالد يوسف: “نحن كبشر لا نرحم”.. فيديو

أبدت الفنانة وفاء عامر، رفضها العمل مع المخرج خالد يوسف، في حالة عرض عليها الاشتراك في أي عمل من إخراجه، خلال الفترة الحالية، مضيفة: “مش عايزة أسبق الأحداث، لكن دلوقتي هرفض العمل معه”.

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، “حزينة من أزمة الفيديوهات الأخيرة لخالد يوسف؛ لأنه بالنسبة لى حاجة كبيرة”، لافتة إلى أنها كانت عندما تذهب لمكتبه ترى أمامها الكتب الناصرية فتشعر بجهلها.

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وأكملت: “خالد يوسف مخرج عظيم، ولكن للأسف الشديد سقط من نظرى، زعلانة منه لأن ربنا ستره ومش عايزة أفتح، وزعلانه عليه لأنه خسر منطقة رئيس جمهورية الإخراج لو ثبتت صحة الفيديوهات، وخسر كتير جدا من شعبيته وجماهيريته، وأتمنى أن يكون اللى حصل فوتوشوب، ولكن احنا كبشر للأسف لا نرحم”.