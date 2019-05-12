نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الصف الأول الإعدادي ينتظرها طلبة وطالبات أولى إعدادي بعد أن تم الانتهاء من فترة الامتحانات يوم الخميس الماضي 9-5-2019 ويترقب وأولياء الأمور ظهور النتيجة بفارغ الصبر بجميع محافظات مصر التي تشمل كلا من (القاهرة, الجيزة, الإسكندرية, البحيرة, كفر الشيخ, الدقهلية, الشرقية, أسيوط وأسوان وباقي المحافظات) وسوف يتم إدراج نتيجة الصف الأول الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم ومواقع مديريات التربية والتعليم بكل محافظات مصر.

نتيجة الصف الأول الإعدادي.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة أولى إعدادي خلال الساعات القادمة وذلك عقب تصريح العديد من مديري مديريات التربية والتعليم، بإنتهاء عمليات التصحيح ومراجعة أوراق الإجابات وأصبح جميع الطلاب وأولياء الأمور يترقبون إعلان النتيجة سواء من خلال استمارة النجاح في المدارس عبر مكتب شئون الطلاب أو من خلال شبكة الإنترنت, كما يمكنكم معرفة نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة القاهرة

أولا عليك الدخول عبر رابط موقع التعليم الأساسي.

ثم تقوم بادخال الرقم القومي الخاص بك بشكل صحيح “يمكن الحصول عليه من شهادة الميلاد”.

ثم تقوم باختيار الصف الأول الاعدادي 2019.

وتختار الفصل الدراسي الثاني.

ثم عرض النتيجة بالدرجات.

ثم تقوم بالضغط على عرض النتيجة.

رابط نتيجة أولى إعدادي بجميع المحافظات 2019

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