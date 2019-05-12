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تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة يتم زجها في قضية فيديوهات المخرج “خالد يوسف” الإباحي – صور

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صحيفة الخليج 365 – وكالات: زجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي باسم فنانة مصرية مشهورة في قضية الفيديوهات الجنسية، المنسوبة لعضو البرلمان المصري والمخرج .

زج اسم الفنانة “منى شلبي”
وفيما لا تزال المعلومات متناقضة والتحقيقات مستمرة في قضية الفيديوهات بين الممثلتين وشيما الحاج وربط الأمر بالمخرج خالد يوسف، زجّ البعض باسم الفنانة منة شلبي في هذه القضية بسبب علاقة الحب التي كانت تجمعها بيوسف، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

خطوبة ثم انفصال
ووفقا لوسائل الإعلام قام خالد يوسف بخطبة الممثلة منة شلبي، لكنه انفصل عنها لرفض والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى.

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علاقتها بقضية الفيديوهات
وقامت وسائل إعلام بقص مجموعة من الصور للفنانة المصرية مع المخرج خالد يوسف، لتؤكد أن هناك علاقة بين هذه الصور وارتباط الفنانة بقضية الفيديوهات، إلا أن معظم الصور كانت في أعمال فنية مشتركة بين الممثلة والمخرج.

التجاهل
ورغم الشائعات والأحاديث الكثيرة التي أقحمت شلبي في قضية المقاطع المنتشرة، إلا أنها تجاهلت ما يقال بشكل كامل، ونشرت مجموعة من الصور مع صديقاتها الفنانات والمخرجة المعروفة إيناس الدغيدي.

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الكلمات الدلائليه
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