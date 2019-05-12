تراند اليوم : حساب وهمي لـ"ياسر جلال" يستغل صورته مع منى فاروق في قضية فيديوهات الأخيرة

انتشرت خلال الساعات الماضية، صورة تجمع الفنان ياسر جلال برفقة الفنانة الشابة منى فاروق المتهمة بالتورط في قضية الفيديوهات الجنسية، مع مخرج شهير، عبر حساب وهمي منسوب لجلال.

ونشر الحساب الصورة برفقة تعليق منسوب كذبًا للفنان جاء فيه: "اتقوا ربنا يا أخوانا منى فاروق وشيما الحاج مش بس نجوم، دول إخواتى ورغم إنه صعب حد ياخد دور فى الأعمال سواء الدراما والسينما عاوز وسائط بس مش توصل للحاجات المخلة فى الأدب فاتقوا ربنا صح إنهم ارتكبوا خطأ بس دول بنات ناس وعيلة محترمة".

ومن جانبه نفى جلال في تصريحات صحفية امتلاكه الصفحة، أو أي صفحات أخرى عبد مواقع التواصل الاجتماعي حيث لا يفضل التعامل من خلالها مع جمهوره,