تراند اليوم : كشف الاسماء المسافرين عبر معبر رفح المصري يوم الاثنين بتاريخ...

متابعينا الكرام ننشر لكم اخر الاخبار والتطورات بخصوص معبر رفح البري ..كشف اسماء المشافرين عبر معبر رفح البري … كشف الاسماء المسافرين عبر معبر رفح المصري يوم الاثنين بتاريخ 13/5/2019

وأشارت الوزارة إلى أن السفر سيكون للمسافرين المتبقين من الحافلة السادسة + الحافلة السابعة من كشف (4/24).

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، وضرورة التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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