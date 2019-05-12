(شاهد) وفاء عامر تهاجم خالد يوسف وتحذّر محمد رمضان

شنّت الفنانة المصرية وفاء عامر هجومًا ضاريًا، ضدّ مواطنها المخرج والبرلماني خالد يوسف قائلةً إنه: "سقط من نظري"، وذلك عقب الاتهامات الأخيرة التي واجهته بفضيحة الفيديوهات الجنسية مع بعض الفنانات والسيّدات.

وردًّا على سؤال الإعلامية بسمة وهبي في برنامجها“شيخ الحارة“ عبر فضائية ”القاهرة والناس“ يوم السبت، حول موقفها حال طلب خالد منها العمل معه، قالت: “ لا لن أقبل العمل معه حاليًّا، وأنا زعلانة من خالد وزعلانة عليه، خاصة إذا تم تأكيد الأمر بشكل قانوني“.

وفي سياق آخر، أضافت وفاء، أنها لا تعرف مَن يقف وراء تسريب الفيديو الذي يحمل إيحاءات جنسية في مسلسل ”نسر الصعيد“، مع الفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أنها لا تعتقد أن رمضان وراء تسريبه على الإطلاق، قائلة: ”لو أعرف إن اللي سربه محمد رمضان هقوله في وشه“، لتقول لها بسمة إن المقطع لا يزال على صفحة محمد رمضان حتى الآن، وذلك بحسب ما أورده موقع "اإرم نيوز".

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وحذّرت وفاء محمد رمضان في رسالةٍ وجّهتها له " شيل المشهد ده من على صفحتك على الفيس بوك، المشهد ده يُسيء ليك وليا، إنت شخص طيب جدًا، وحنين وجدع متواضع وابني بيموت فيك"، وطالبته بأخذ الحذر من بعض المحيطين به.