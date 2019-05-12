شاهد: الوقت المثالي لممارسة التمرينات في شهر رمضان

قال الدكتور محمود جمال، أخصائي علاج طبيعي، إن ممارسة الرياضة تحتاج إلى مداومة، واستمرارية، مهما كانت الظروف والوقت الذي تمارس فيه تلك الرياضة، فحتى مع حلول شهر رمضان المبارك، فيجب ممارسة التمارين.

وأكد جمال فى حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد، إن الرياضة، ليست مجرد تمارين عضلية، تمارسها في الصالة الرياضية، ولكنها أسلوب حياة يجب أن نعيشه، فمثلا يجب أن نمارس الرياضة من خلال المشي أثناء الذهاب للعمل صباحًا، كلما أمكن ذلك.

وأوضح جمال، أنه يجب ممارسة الرياضة بعد الإفطار بثلاث ساعات، حيث يكون الجسم قد استعاد توازنه لبناء العضلات مع تناول كميات مناسبة من الأغذية و المكملات التي تساعدهم على تحقيق هدفهم بشكل صحي.

وأشار جمال أسوأ فترات ممارسة الرياضة في رمضان تكون بعد الإفطار مباشرة أو بعد الإفطار بفترة قصيرة، حيث يكون معظم الدم والغذاء والاكسجين متجهًا إلى المعدة والجهاز الهضمي لإتمام عملية الهضم، من ثم فلا يوجد أي استفادة مباشرة من تلك التمارين الرياضية.

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وقال جمال ممارسة الرياضة قبل الإفطار بساعة في حدود 60 دقيقة، وسيلة مناسبة لمن يرغبون في فقدان الوزن.