مقتل فتاة لرفضها عرض الزواج واعتقال الجاني

قامت الشرطة الباكستانية بالقاء القبض على رجل، للاشتباه في محاولته قتل فتاة (16 عاما)، بعد أن غمرها بمادة نفطية وأشعل النيران فيها، عقابا على رفضها عرضه للزواج.

وقالت والدة الفتاة، في تقريرها إلى الشرطة بانها تتهم رجلا وصديقه بالهجوم المروع على الفتاة، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورغم الحروق على وجهها وجسدها وذراعيها، قالت الشرطة إن الفتاة في حالة مستقرة بعد نقلها إلى مستشفى مظفرغاره جنوبي باكستان.

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وقالت الصحيفة إن التقرير الأولي للواقعة، ضم "تفاصيل فظيعة" عن الهجوم الذي كاد أن يودي بحياة الفتاة

واستيقظت والدة الضحية على صراخ ابنتها في الساعة الواحدة والنصف صباحا، وقالت إنها رأت رجلين يهربان بعد أن غمرا ابنتها بالزيت، قبل أن يشعلا النيران فيها وفقا ل"سكاي نيوز"

واتصلت الأم بأقاربها للمساعدة في إطفاء النيران، وأفادت أن الرجل وصديقه كانا يهدفان إلى قتل ابنتها بعد أن رفضت عرض الزواج.