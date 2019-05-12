تنافس بين دبي وباريس لافضل صور الازواج على الانستغرام

قامت المدن السياحية بتنافس على مواقع التواصل الاجتماعي ،ومن بينها "إنستغرام"، على صدارة من نوع ما، وهذه المرة هزمت دبي باريس.

وقامت شركة "هوبا" المختصة في مجال السفر تقريراً، حدّدت فيه المدن أو المناطق التي تتصدّر صورها تطبيق "إنستغرام" لعام 2019، وكانت من بينها مدينة دبي التي حلت في المركز الرابع من بين 50 مدينة، متفوقة على اسطنبول ولوس أنجلوس وموسكو وطوكيو وبرلين وتورنتو وهونغ كونغ وامستردام وسدني وملبورن.. وبلغ عدد "الهاشتاغات" أو الوسم بحسب التقرير قرابة 80 مليون إعجاب، وتحديداً 79.788.334 وسما وفقا ل "العربية".

وقالت أيضا" من المثير للاهتمام، أن دبي احتلت المركز الأول في أكثر المواقع شعبية لصور الأزواج على إنستغرام، متغلبة على باريس التي احتلت سابقاً المركز الأول".

وقارنت HOPPA النتائج بدراسة متطابقة أصدرتها قبل بضع سنوات، ووضحت النتائج مع ثلاثة رسوم بيانية. كشف أحدها عن أكثر 50 وجهة شعبية في إنستغرام، مرتبة وفقًا لعدد المرات التي تم فيها وسم تلك المدينة.