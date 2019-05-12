بطلة 'بروفا' ماغي بوغصن تتسبب بأزمة بين شكران مرتجى وأمل عرفة

تسببت النجمة اللبنانية بطلة مسلسل "بروفا" ماغي بوغصن بأزمة شديدة ما بين الممثلتين أمل عرفة وشكران مرتجى، حينما تهربت الأخيرة من المقارنة ما بين عرفة وماغي بوغصن أثناء حلولها ضيفة على برنامج "أكلناها" الذي يقدمه باسم ياخور.

وجهت الممثلة السورية ​أمل عرفة​ رسالة عتاب ل​شكران مرتجى​ وذلك بسبب تهرب الأخيرة من المقارنة بين عرفة والممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​.

وقالت عرفة في الرسالة التي كتبتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"وردني قبل قليل أن العزيزة شكران مرتجى عندما طرح عليها سؤال للمقارنة بين أمل عرفة وماغي بوغصن من الناحية الفنية فضلت مرتجى تناول طبق "خبصة" حتى تداري إحراجها أمام هكذا سؤال".

وأضافت: "لو كانت مكانها لقالت رأيها ورأي ملايين الناس بقدرات أمل عرفة الفنية مع تسليط الضوء على قدرات ماغي بوغصن الفنية مؤكدة لمرتجى أنه وقتها لن تخسر ماغي بوغصن لأنها الحقيقة".

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وتابعت:"صدقاً ساعتها لا ماغي بوغصن رح تزعل ولا شركة جمال سنان رح تشن حرب عليكِ، لأنك كنتِ كبرتي كتير بجوابك".

واختتمت بقولها:" بس بطمنك انتِ كبيرة بقلبي ورح تبقي كيف ما كان (تقييمك) لقدراتي الفنية وحتى لو ذاكرتك عم تخونك بشوية تفاصيل فنية كبيرة قدمتلك ياها"، حسب موقع الفن.

يشار إلى أن شكران مرتجى حلّت ضيفة على برنامج "أكلناها" الذي يقدمه النجم السوري باسم ياخور وهو الذي طرح عليها سؤال للمقارنة بين الممثلتين أمل عرفة وماغي بو غصن من الناحية الفنية ففضلت مرتجى تناول طبق "خبصة" حتى تداري إحراجها أمام هكذا سؤال.

ويذكر أن النجمة اللبنانية ماغي بوغصن تحل ضيفة على الشاشات العربية بمسلسلها "بروفا" برفقة النجم المصري أحمد فهمي وتأليف يم مشهدي، وإنتاج أفلام ايجل ( جمال سنان ) ، وإخراج رشا شربتجي.