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تراند اليوم : الممثلة منى فاروق تصدر أول توضيح عبر انستقرام

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أصدرت الممثلة اليوم الجمعة 18 يناير 2019، توضيحا عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “انستقرام”، وذلك بعد أيام قليلة من انتشار مقطع فيديو منسوب لها مع في وضع غير مناسب.

وقالت منى فاروق عبر انستقرام إنها لا تمتلك أي حساب عبر انستقرام غير هذا الذي تكتب منه.

وأوضحت أنها أيضا لا تملك حسابا عبر فيسبوك وتويتر، مبينة أن تلك الحسابات مزورة وأنها غير مسؤولة عن ما يكتب فيها.

وأضافت أن أي شيء يكتب أو يقال من أي نوع فهي غير مسؤولة عن ذلك تماما، خاتمة حديثها : “وهذا تصريح مني شخصيا للتوضيح، وشكرا”.

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