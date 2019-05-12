استعلم عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 من موقع وزارة التربية والتعليم

استعلم عن أرقام جلوس الثانوية العامة مما لا شك فيه أن الثانوية العامة هي من الأمور التي تشغل بال الكثير في البيوت المصرية خصوصاً مع اقتراب موسم الامتحانات، يبدأ طلاب الثانوية العامة بالبحث عن أرقام الجلوس الخاصة بهم، لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفعيل خاصية توفر بدورها معرفة أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة بكل سهولة، لذلك دعونا نتعرف على خطوات الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2019.

استعلم عن أرقام جلوس الثانوية العامة.

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة والذي تم تحديده يوم 8 من شهر يونيو المقبل، فإن الطلاب يلجؤون لمعرفة أرقام الجلوس، لمعرفة المقعد ومقر لجنة الامتحانات، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير أرقام جلوس الثانوية العامة بهدف التيسير على الطلاب وتوفير الوقت لهم، من خلال الحصول على رقم الجلوس الكترونياً, سوف يتقدم لأداء امتحانات الصف الثالث لهذا العام ما يقرب من 68 ألف طالب وطالبة، لذلك وفرت وزارة التربية والتعليم طريقة للحصول على رقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:

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طريقة الحصول على رقم جلوس الثانوية العامة 2019

أولاً بالضغط على موقع وزارة التربية والتعليم—— من هنا

ثانياً نختار مركز معلومات وزارة التربية والتعليم أو من خلال الضغط——من هنا

ثم نضغط على أيقونة الثانوية العامة———-من هنا

والتي منها سوف يحصل الطالب على رقم الجلوس بعد إدخال الكود الخاص به.

يتم دخول الطالب للحصول على رقم جلوسه ويتمكن أيضاً من معرفة اسم اللجنة والمواد التي سيمتحن بها.

يقوم الطالب بالتوجه الى المدرسة التابع إليها لكي يحصل على رقم الجلوس الخاص دون تكبد أي مصاريف.

من خلال تعرف الطالب على رقم جلوسه سيكون عليه من السهل التوجه مباشرةً إلى اللجنة الخاصة به.

كما يلاحظ في حالة فقدان الطالب لرقم جلوسه يمكن استخراج بدل فاقد ولكنه لن يكون مجاناً بل سيتم دفع مبلغ 30 جنيه للجنة النظام والمراقبة.

ما هي الاستعدادات التي أتمتها وزارة التربية للثانوية العامة؟

سيتم توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة الخاصة بالطلاب في المدارس خلال الأسبوع القادم.

تم بالفعل وضع الامتحانات وفي الوقت الحالي يتم طباعتها، بالإضافة إلى تجهيز استراحات المراقبين، الملاحظين، ورؤساء اللجان في مختلف المحافظات.

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