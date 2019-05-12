نبيل شعيل يرد على انتقادات جمهوره

شارك الفنان نبيل شعيل جمهوره العربي تفاصيل حياته الشخصية والمهنية وبعض آرائه بمستجدات الساحة الفنية العربية خلال استضافته في برنامج مجموعة إنسان مع الإعلامي علي العلياني على شاشة قناة mbc.

وعن تجربته الفنية الأولى كشف نبيل شعيل عن عزمه الغناء مع الفنان الراحل بليغ حمدي إلا أن ظروف وفاته حالت دون ذلك.

وعن رأيه بما يقدمه الفنان المصري محمد رمضان صرح نبيل شعيل بأن رمضان فنان شامل وذكي إلا أنه لا يتوافق لغناء ديو غنائي معه، وكان نبيل شعيل قد أدى أغنية تتر مسلسل زلزال الذي يؤدي بطولته محمد رمضان.

ووصف نبيل شعيل برامج اكتشاف المواهب بأنها تجارية وغير مهنية مؤكداً أنه غير راضٍ عن مشاركه نجل في برنامج اكس فاكتور لرغبته في إتمام دراسته في بادئ الأمر، بحسب "مجلة هي".