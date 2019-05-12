مصر: اعتقال فتى أشعل النيران في قطة على الفيسبوك

قامت الشرطة المصرية بالقاء القبض على فتى قام باشعال النيران في قطة كانت لا تزال حية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن "الأجهزة الأمنية المصرية رصدت انتشار فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء قيامه بإشعال النيران في قطة".

ووفقا ل"سكاي نيوز" فقد أثار التسجيل جدلا واسعا واستياء كبيرا في صفوف مستخدمي مواقع التواصل، الأمر الذي دفع الشرطة إلى التحرك والتحقيق في الحادثة.

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وتمكنت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن الغربية بعد ساعات من التحري في دلتا النيل، من الوصول إلى الجاني، وهو طالب في الصف الأول الثانوي، ويبلغ من العمر 14 عاما..

وأقر الفتى بارتكاب فعلته، وقال إنه عقب تعرض القطة للدهس بسيارة، أراد إنهاء حياتها.

وأضافت الشرطة المصرية بأنه سيتم اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ما جرى.