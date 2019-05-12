قرار ثوري بحظر الملاهي الليلية في السودان

قامت رئاسة جنوب السودان مساء يوم السبت،بحظر كل الملاهي الليلية والحد من ساعات فتح الحانات في جوبا جنوب العاصمة السودانية بسبب "أعمال غير أخلاقية" تحدث فيها.

وأوضحت الرئاسة بأن "حكومة ولاية جوبيك حظرت كل الملاهي الليلية والحانات والعروض الموسيقية الليلية في مدينة جوبا".

وتحدث حاكم جوبا، اوغوستينو جادالله واني، في شريط فيديو نشر على فيسبوك إن الملاهي الليلية ستغلق، لكن الحانات يمكن أن تفتح أبوابها في ساعات المساء الأولى ولا يمكنها استقبال زبائن خلال النهار.

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وأشار سنحظر بشكل كامل الملاهي الليلية لأن ما يحصل خطير فعليا على مستقبل البلاد، مضيفا أن مراهقين في سن 13 عاما يرتادون الملاهي الليلية وفقا ل "سكاي نيوز".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حاكم جوبا "نحن جادون وسنحرص على ألا تعمل الملاهي الليلية في هذا البلد".

ومن جانبه سيكون إلزاميا على أي شخصين يرتادان فندقا أن يقدما إفادة زواج.