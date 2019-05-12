مشاهدة الحلقة 6 السادسة من برنامج هاني في الألغام حصريًا – أحمد الشامي

وقع الفنان المصري أحمد الشامي، مساء اليوم السبت، ضحيةً في فخ برنامج المقالب "هاني في الألغام" الذي يقدّمه الفنان المصري هاني رمزي، ضمن الحلقة 6 السادسة، وتُعرض جميع الحلقات حصريًا على قناة "الحياة" في تمام الساعة السابعة مساءً ويستمر عرضها يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك.

وتدور فكرة البرنامج حول إيهام الضيف بتقديم برنامج لدعم السياحة تستضيف فيه الإعلامية بوسي شلبي الضيوف، ومن ثم تقترح عليهم عمل سفاري في منطقة صحراوية في العلمين.

وسقط المطرب أحمد الشامي في فخ مواطنه الفنان هاني رمزي، ليكون الضحية رقم 6 في برنامج المقالب رمضان 2019 "هاني في الألغام".

شاهد الحلقة 6 السادسة من برنامج هاني في الألغام HD على موقع يوتيوب عبر الرابط

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ودخل أحمد الشامي، فى نوبة صراخ واندهاش، فور علمه بوجود السيارة التى يستقلها فى برنامج المقالب "هاني في الألغام"، محاط بعدد مهول من الألغام، وانفجار الكثير منها، وتحوّل الأمر لنوبة صراخ فور قيادة سائق السيارة بسرعة جنونية وسط الصحراء، وازداد الصراخ حينما طلب هاني رمزي من سائق السيارة زيادة السرعة.

وتوسّل الشامي من سائق السيارة طالبًا منه العودة وأن لا يُكمل في الطريق فور انفجار أول لغم داخل محيط المكان الذي وصلت إليه السيارة بالخطأ.

وحلّ المطرب المصري أحمد الشامي، اليوم السبت، ضيفًا على برنامج المقالب "هاني في الألغام"، الذي يقدّمه الفنان هاني رمزي، على قناة "الحياة" فى رمضان 2019، لينضمّ إلى كلٍ من عصام الحضري ومحمد رجب وصابرين، ودوللي شاهين، أثناء ركوب سيارة تسير في الصحراء وسط الرمال.