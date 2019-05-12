تراند اليوم : بالفيدو.. وفاء عامر تبكي: خالد يوسف سقط من نظري.. وأحذّر محمد رمضان

قالت الفنانة المصرية وفاء عامر إن مواطنها المخرج والبرلماني خالد يوسف سقط من نظرها، بعد اتهامه مؤخراً بفضيحة الفيديوهات الجنسية مع بعض الفنانين والسيدات قائلة: “ كنت أشعر بجهلي أمام خالد يوسف، لكن الآن فيه حاجات كتيرة قوي وقعت من نظري“.

ورداً على سؤال الإعلامية بسمة وهبي في برنامجها“شيخ الحارة“ عبر فضائية ”القاهرة والناس“ يوم السبت، حول موقفها حال طلب خالد منها العمل معه، قالت: “ لا لن أقبل العمل معه حالياً، وأنا زعلانة من خالد وزعلانة عليه، خاصة إذا تم تأكيد الأمر بشكل قانوني“.

وفي سياق آخر، أضافت وفاء، أنها لا تعرف مَن يقف وراء تسريب الفيديو الذي يحمل إيحاءات جنسية في مسلسل ”نسر الصعيد“، مع الفنان محمد رمضان مشيرة إلى أنها لا تعتقد أن رمضان وراء تسريبه على الإطلاق، قائلة: ”لو أعرف إن اللي سربه محمد رمضان هقوله في وشه“، لتقول لها بسمة بأن المقطع ليزال على صفحة محمد رمضان حتى الآن.

ووجهت وفاء رسالة لمحمد رمضان نصاً: ”شيل المشهد ده من على صفحتك على الفيس بوك، المشهد ده يُسيء ليك وليا، إنت شخص طيب جدًا، وحنين وجدع متواضع وابني بيموت فيك“، وحذرت محمد رمضان من بعض المحيطين به مستكملة رسالتها له: ”خد بالك من نفسك وخليك أنت الأمين على نفسك، وقراراتك منك شخصياً“.

وأجهشت وفاء في البكاء عند حديث بسمة وهبة عن الشخص الذي ظلمها في حياتها، قائلة: ”الحمد لله ومحدش يعتقد إن المظلوم بيموت قبل الظالم“، لتصف نجلها عمر من زوجها المخرج محمد فوزي بأنها ”تعيش من أجله، وهو مركز قوتها وليس نقطة ضعفها“.

وانفعلت الفنانة المصرية عقب سؤالها عن اختيارها للفنانة ريم البارودي لمشاركتها بطولة مسلسل ”السر“، عقب نجاتها من الانتحار، قائلة: ”لا يمكن أن نخوض في حياة الناس الشخصية ولكن حرصت على الوقوف بجوارها أثناء مرورها بفترة يأس“.

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وعن دورها في فيلم ”حين ميسرة“ قالت إنها لا تقبل أن يشاهدها ابنها في هذا الدور، في الوقت الذي قالت فيه أيضاً إن قبولها لدورها في فيلم ”الواد محروس بتاع الوزير“ مع النجم الكبير عادل إمام كان في فترة شبابها وكل ما كان يشغلها هو الوقوف أمام الزعيم عادل إمام لكن لو تكرر الأمر لن تقبل حالياً.

وعن شعورها بالغيرة من النجمة التونسية درة أثناء مشاركتها في مسلسل ”نسر الصعيد“ العام الماضي، قالت: ”وفاء عامر لا تغير من أحد، وحينما تغير فهي تغير من نجمة مثل يسرا أو ما شابه ذلك.