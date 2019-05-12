تسريب امتحان الجبر للصف الثالث الاعدادى 2019 في المحافظات المصرية

شكلت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، لجنة عشوائية من المصححين واختيار عينة من الامتحانات، وذلك على مستوى مدن محافظة البحر الأحمر، وذلك لدراسة شكوى الطلاب من صعوبة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية اليوم.

واشتكى عدد كبير من طلاب المرحلة الإعدادية بمدارس مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، من صعوبة مادة اللغة العربية، مؤكدين أن هناك سؤالا من خارج المنهج وصعوبة أسئلة أخرى.

تجمهر العشرات من طلاب الصف الثالث الاعدادي، ظهر اليوم السبت، أمام مبنى مديرية التربية والتعليم بشارع الحجاز شمال مدينة الغردقة بالبحر الاحمر، اعتراضا على صعوبة مادة اللغة العربية في امتحان الصف الثالث الإعدادي.

يذكر أن اليوم، استقبلت لجان الامتحانات طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي والثانوي والفني، حيث أنهى طلاب الثالث الاعدادي في جمهورية مصر العربية ، تقديم امتحاناتهم النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام 2019 في مادة اللغة العربية.