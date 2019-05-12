الفنان نبيل شعيل في مجموعة انسان الحلقة 6 السادسة - ضيف علي العلياني (شاهد)

استضاف علي العلياني، يوم السبت، في حلقة جديدة من برنامج مجموعة انسان الحلقة 7 السابعة، الفنان الكويتي نبيل شعيل، في ليلة رمضانية شهدت تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج العربي.

وتحدث الفنان نبيل شعيل خلال استضافته في برنامج مجموعة انسان، عن حياته ومسيرته المهنية في عالم الفن، وطقوسه خلال شهر رمضان المبارك، الذي يحتفل فيه المسلمون في هذه الأيام.

نبيل شعيل، ولد في الكويت يوم 1 يناير 1962، فيما بدأت قصة نجاحه من بوابة أغنية وألبوم "سكة سفر" عام 1982 مع شركة دن دون للإنتاج الفني، علما أنها كانت من كلمات عبد اللطيف البناي وألحان الراحل راشد الخضر.

مجموعة انسان 2019 الفنان نبيل شعيل ضيف مجموعة انسان اليوم اضغط هنا كاملة

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يمتلك الفنان نبيل شعيل حاليا في رصيده الفني، ما يزيد عن 26 ألبوما غنائيا خلال مشواره الفني الممتد منذ 1980، في حين يمتلك شخصيا استيديو للتسجيلات الغنائية يسمى "طربان".

ويلقب الفنان نبيل شعيل بـ"بو شعيل"، في حين من أبرز ألبوماته (أقبل العيد، يا حبيب أهواك، سكة سفر، نورت، أنا منساك، غناوي، يا شمس، اللي ما له أول، راحت وقالت، ما اروعك، الناس غير الناس، منطقي، فرق السما"، بالإضافة إلى العديد من الألبومات التي تحمل اسمه وأنتجتها روتانا.

يشار إلى أن علي العلياني استضاف في الحلقة الماضية من مجموعة انسان، الشاعر الكويتي سعد علوش، الملقب بت"أفلاطون الشعر والمرعب"، حيث حظيت بنسبة مشاهدة عالية عبر قناة "ام بي سي"؛ كونه لديه العديد من المؤلفات الجميلة والقصائد المميزة.