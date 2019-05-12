تراند اليوم : شاهد..وفاء عامر: خالد يوسف فقد كثير من شعبيته..وأرفض العمل معه مرة أخرى

انجي بيومي

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها لن تقبل أن يشاهد ابنها عمر فيلم “حين ميسرة” لوجود مشاهد جريئة بالفيلم.

وأوضحت “عامر”، خلال حوارها ببرنامج “شيخ الحارة”، مع الإعلامية بسمة وهبة المذاع عبر قناة القاهرة والناس، إنها أثناء دراستها في المعهد كان مصروفها ١٥٠ جنيها لذلك اضطرت للسكن في غرفة إحدى العاملات في المعهد تدعى الست صباح وأن تبيع مشغولات يدوية من التريكو.

وانفعلت على شيخ الحارة عقب سؤالها عن اختيارها للفنانة ريم البارودي لمشاركتها بطولة مسلسل “السر”، عقب نجاتها من الانتحار، وعقبت على ذلك لا يمكن أن نخوض في حياة الناس الشخصية ولكن أن حرصت على الوقوف بجوارها أثناء مرورها بأزمة صحية.

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وسألت بسمة وهبة، الفنانة وفاء عامر: لو عاد خالد يوسف وطلبك في فيلم هل توافقي على العمل معه؟، فأجابتها: “لا سأرفض العمل معه، معربة عن استيائها منه، موضحة بأن خالد يوسف كان محل تقدير بالنسبة لها”، قائلة: كنت أحس بجهل أمامه، فهو كمخرج عظيم، لكن مينفعش اشتغل معاه تاني، فأنا زعلانة منه وعليه لأنه رئيس جمهورية الإخراج، فهو فقد الكثير من شعبيته بسبب واقعة الفيديوهات المسيئة”.

وأشارت، لمشاركتها في بطولة فيلم “الواد محروس بتاع الوزير” أمام الزعيم عادل إمام وقدمت من خلاله دور لا تفضله، وقالت لو كان لها حرية الاختيار لاختارت دور آخر.