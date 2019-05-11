برنامج امتحان البكالوريا 2019 في سوريا

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية، عن الجدول الرسمي لبرنامج امتحانات شهادة الثانوية العامة علمي وادبي، والثانوية الشرعية للعام 2019 في سوريا ، ضمن امتحانات الدورة الاولى، وامتحانات التعليم الاساسي والاعدادي 2019.

وذكرت وكالة "سانا" أن الوزارة أوضحت في إعلانها أن امتحانات الدورة الأولى للثانوية العامة بفرعيها والثانوية الشرعية تبدأ في 9 حزيران المقبل.

وتستمر الامتحانات حتى 27 منه للفرع الأدبي، فيما تستمر الامتحانات حتى 30 من الشهر نفسه للفرع العلمي والثانوية الشرعية، بحسب إعلان الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ في 10 حزيران وحتى 26 منه للتعليم الأساسي، بينما تستمر حتى 30 من الشهر نفسه بالنسبة للإعدادية الشرعية.

وفي وقت سابق، حددت الوزارة موعد بدء العام الدراسي للمدارس الرسمية والخاصة بجميع أنواعها في سوريا ، ومستويات مراحلها للعام الجديد في 2 من أيلول الماضي.