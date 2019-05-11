مطرب فواز يشعل مواقع التواصل الاجتماعي - من يكون؟

أشعل مطرب فواز الممثل السعودي القدير، يوم السبت، مواقع التواصل الاجتماعي مُجددا، بعدما ظهر عبر الشاشة من خلال مسلسل العاصوف الذي يبث في شهر رمضان المبارك 2019.

وكتب أحد النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي : "العاصوف يعيد الممثل القدير مطرب فواز المطيري إلى الشاشة ، وجوه من الزمن الجميل لعمل من الزمن الجميل".

وغرد آخر يدعى راكان : "الله يا مطرب فواز يا قدمي ايه يا حزم الظامي قصتك بقلبي عيت السنين تمحاها قصتك طويلة لا راحت سالفة ولا جت سالفة".

مطرب فواز المطيري السيرة الذاتية

Advertisements

مطرب فواز هو سعودي الجنسية ولد في السابع والعشرين من مارس 1958، في حين بدأ العمل في الفن عام 1977 ميلادي، وهو لديه العشرات من الأعمال المشهورة.

مطرب فواز متزوج ولديه ثمان أبناء هم ماجد منى ومريم وفواز وتركي ومحمدوغادة ووليد.

ومن أعمال مطرب فواز (شمعة تحترق - العم معروف - فارس من الجنوب - احلام ضائعه - ألم وحرمان - عائلة فوق تنور ساخن - شمش و نهار - الساكنات في قلوبنا الجزء الأول والثالث - عذاب - هوامير الصحراء - المقطار - الصراع - هشتقه - حلاب الذر - حزم الضامي - الخطاف).