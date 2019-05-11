نتيجة امتحانات النقل بالقاهرة” الصف السادس الابتدائي-الصف الأول الإعدادي- الصف الثاني...

بعد أن انتهى طلبة وطالبات كافة المراحل التعليمية من أداء امتحاناتهم، يتابع الجميع ببالغ القلق ظهور النتائج، وسوف نتابع معكم في نجوم مصرية أخر أخبار النتائج، ورابط الاستعلام عنها.

نتائج محافظة القاهرة

صرح محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن نتيجة الصف السادس الإبتدائي، وكذلك نتيجة الصف الأول الإعدادي ونتيجة الصف الثاني الإعدادي، بالإضافة إلى نتائج باقي صفوف النقل، من المقرر أن تظهر اليوم الإثنين في المدارس الموجودة في المحافظة.

رابط الاستعلام عن نتائج صفوف النقل بالقاهرة

أوضح وكيل وزارة التعليم أنه يمكن الاستعلام عن نتائج صفوف النقل بالمحافظة عن طريق الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

أوضح محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يجري الآن على قدم وساق تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية من كنترولات القاهرة، والعمل على مراجعتها، وأشار عطية أن هناك 34 كنترولا، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال التجميع والمراجعة أواخر الأسبوع الجاري، وسوف يتم الإعلان عنها فور اعتمادها من محافظ القاهرة، وسوف نتابع معكم في نجوم مصرية أخر أخبار النتائج فور الإعلان عنها.

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