طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة

أنقضي نصف العام الدراسي مع انتهاء فترة الامتحانات بعد فترة من القلق والتعصب عاش فيها الطلاب أثناء عقد الامتحانات ما بين سهولة الأسئلة وصعوبتها والتي جاءت في مستوي الطالب المتوسط كما أكد المسئول بوزارة التربية والتعليم، وينتظر الطلاب في جميع المراحل نتائج الترم االثاني من العام الدراسي 2018/2019 للاطمئنان علي النتيجة استعدادا للترم الثاني من العام الدراسي، ومن ضمن الطلاب الذين انتهوا بالفعل من أداء الامتحانات طلاب الصف الأول الإعدادي في جميع المدارس علي مستوي الجمهورية، ويتم نشر النتيجة علي الموقع الرسمي لكل محافظة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة القاهرة

في التجهيز لإعلان النتيجة النهائية من الترم الأول بعد انتهاء جميع لجان الكنترول من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية، ويستغرق ظهور النتائج أيام قليلة بعد انتهاء جميع الامتحانات وتظهر النتائج أيضآ من خلال البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، ويستطيع الطالب وولي أمره الإطلاع علي النتيجة فور نشرها من خلال استخدام الاسم ورقم الجلوس فقط.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

الدخول علي بوابة نتائج التعليم الأساسي

الضغط علي أيقونة نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي.

في الخانة الأولي يتم كتابة الرقم القومي للطالب الموجود بشهادة ميلاده.

في الخانة الثانية يتم اختيار المرحلة (المرحلة الإعدادية).

في الخانة الثالثة اختيار الصف ( الصف الأول الإعدادي).

في الخانة الرابعة يتم اختيار السنة الدراسية وفي الخانة الخامسة اختيار الفصل الدراسي الأول.

الخانة الأخيرة اختيار عرض النتيجة بالأرقام والتقديرات.

الضغط علي أيقونة عرض النتيجة.

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