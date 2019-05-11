تراند اليوم : عاجل.. قرار جديد من المحكمة بشأن منى فاروق وشيما الحاج في قضية الفيديوهات الجنسية

أعلنت حنان أحمد، محامية شيما الحاج، في القضية المعرفة إعلاميًا بـ “الفيديوهات الجنسية” تجديد حبس كلًا من منى فاروق وشيما الحاج، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهن بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.

يأتي ذلك عقب قرار المستشار محمد رشاد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، وذلك لعدم ورود التقرير الفني بخصوص الفيديوهات المذكورة.

وكشفت حنان أنها ستقوم بالاستئناف على قرار النيابة بالتجديد، خاصة وأن فترة الحبس الاحتياطي انتهت بالفعل خلال الفترة الماضية، وكان ينتظر الإحالة للمحكمة أو الحصول على البراءة.

وأضافت حنان لـ”الخليج 365″ أنها تناشد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بالتحرك في القضية، إذا أن تقرير النيابة الثاني لم يقدم في القضية إلى الآن، على الرغم من تأكيد التقرير الأولى ببراءة موكلتها من كافة الاتهامات المدفوعة ضدها، وإنها لم تقم بنشر أي فيديوهات تخل بالأداب العامة، وإنما تمت هذه الأمور من خلال أشخاص آخرى تم ذكرهم في تحقيقات النيابة، مطالبة بالإفراج عن موكلتها خلال جلسة اليوم السبت.

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وكانت حنان أحمد محامية منى فاروق وشيما الحاج المتهمتين فى قضية الفيديوهات الجنسية، ناشدت النائب العام، بالتدخل للحصول علي حقها القانوني بالإطلاع علي قضية “الفيديوهات الجنسية” المتهم فيها شيما الحاج ومني فاروق، وحق الدفاع عنهما، في أوجه الاتهام المنسوب لهما.

وأضافت المحامية في تصريح لـ”الخليج 365″، أنها حضرت تجديدات الحبس وتحقيقات النيابة، مشيرةً إلى أن النيابة حتي الآن لا تمكنها من الاطلاع علي القضية بالرغم من أن المتهمتين أدلوا أمام النيابة العامة بعمل توكيلات لها، مؤكدة أنها كمحامية دفاع من حقها أن تطلع علي القضية، قائلة: «القانون اداني الحق ده.. وازاي أجهز نقط دفاعي عن المتهمتين دون تحقيق نقطة الاطلاع علي القضية”.

من حق المحامي الاطلاع على مستندات القضية

وتابعت المحامية، أن المحامي من حقه أن يطلع طالما هو محامي أصلي وأساسي في القضية، بناءًا علي إصرار المتهمتين في التحقيقات، فضلا عن أن أهل المتهمتين الذين دخلوا للمحامي العام وأكدوا أنها هي المحامية الرئيسية إلا أن هناك صعوبة في الحصول علي الحق بالاطلاع، قائلة: «إلى حد الآن معنديش أي نقط دفاعية اللي المفروض أن أتكلم فيها».

وطالبت حنان أحمد، النائب العام، أن يعطيها الحق القانوني في الاطلاع، متسائلة «مصعبين عليا الموضوع ليه؟ عايزة أعرف أدافع.. ديه قضية صعبة مش سهلة.. قضية دعارة».