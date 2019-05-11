شاهد: دبي تدخل موسوعة غينتس للأرقام القياسية عن فئة أكبر مبنى

دخلت دبي موسوعة غينيس للأرقام القياسية من أوسع أبوابها، وذلك بمبناها الذي يعدّ معلمًا سياحيًا معروفًا وهو على هيئةِ برواز، وجرى تصنيف هذا المبنى كأكبرِ بروازٍ في العالم وفقًا لسجل الموسوعة العالمية، ونافست دبي بهذا البرواز عن فئة أكبرِ مبنى.

وبحسب ”صحيفة الإمارات اليوم“، أوضح مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري، أن الشهادة ستسهم في الترويج للمشروع خصوصًا، ولمدينة دبي عمومًا، وتعزيز الحركة السياحية المتنامية في الإمارة.

وأكد الهاجري أن هذا الإنجاز يُعد امتدادًا لمجموعة من الإنجازات التي حققها برواز دبي منذ افتتاحه، حيث استطاع البرواز أن يستقطب أكثر من مليون زائر في عامه الأول، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

ويشارُ إلى أنّ برواز دبي الذي يتخذ من حديقة زعبيل موقعًا له كان جرى افتتاحه، و فتح أبوابه في يناير/كانون الثاني 2018، وسرعان ما أصبح على قائمة أفضل الأماكن التي لا بد من زيارتها.