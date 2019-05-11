كيم كاردشيان تضع مولودها الرابع من أمٍ بديلة

وضعت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان مولودها الرابع مع زوجها مغني الراب كانييه ويست، علمًا أنّ الطفل الذكر ولد من أمٍ بديلة.

ويعدّ هذا الطفل الثاني للزوجين الذي يولد بواسطة أم بديلة بعد شيكاغو التي ولدت في كانون الثاني/ يناير 2018. وقالت نجمة برنامج “كيبينغ آب ويذ ذي كارداشيان” من تلفزيون الواقع الذي ساهم في شهرتها “إنه شبه شيكاغو بالتمام!”.

وقالت كارداشيان البالغة 38 عاما “لقد وصل وهو رائع!”، وأضافت “أنا على ثقة بأنه سيتغير كثيرا لكنه الان يشبهها كثيرا”.

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وقد انجب الزوجان طفلين قبل ذلك بطريقة طبيعية هما نورث التي ولدت في حزيران/ يونيو 2013 وساينت الذي ولد في كانون الـول/ ديسمبر 2015.

ويشارُ إلى أنّ كيم كاردشيان أعلنت عن ولادة طفلها الرابع مع زوجها مغني الراب، لكن لم يكشف الزوجان بعد عن اسم طفلهما الرابع، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

يذكر أنّ كيم كارداشيان كانت قد ذكرت في السابق من أنّها تعاني من مشاكل في المشيمة، الأمر الذي قد يعرضها لنزيف داخلي حاد خلال الولادة.