صرّاف خليجي يسرق مبلغ مالي كبير من حساب إماراتي متوفّى

أقدم صرّاف خليجي يعملُ في أحد البنوك المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على سرقة مبلغ مالي كبير من حساب عميل مواطن، وذلك بصرفه مبالغ مالية ما لا يقلُّ عن 25 مرة، دون حضور الأخير، إذ كان يتلقّى العلاج في إحدى الدول الآسيوية، وتوفى هناك متأثرًا بمرضه.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فقد بلغ إجمالي المبالغ التي اختلسها الصراف من حساب الإماراتي المتوفى 306 آلاف درهم (83,836 دولار)، فيما قضت جنايات دبي بحبسه 6 أشهر وتغريمه قيمة المبالغ المختلسة.

وفي التفاصيل، فإن المتهم (35 عامًا)، زور 25 مستند صرف من العام 2017 إلى 2018، وسحب مبالغ متفاوتة تراوحت بين 3000 (822 دولار) إلى 30 ألف درهم (8,219 دولار).

وانكشفت حيلة المتهم، في يناير/كانون الثاني 2018، حينما حرر طلب صرف للعميل الإماراتي، مدعيًا وجوده في البنك.

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واعترف المتهم لرئيس قسم الصرافين، إن العميل موجود بالصالة الرئيسة في البنك، وهو الأمر الذي أثار دهشة رئيس قسم الصرافين، لأنه اعتاد إجراء معاملات العميل الإماراتي، حينما يحضر إلى البنك، ما دفع رئيس قسم الصرافين لمراجعة الكاميرات، حيث تأكد من عدم وجود العميل.

ودفعت هذه الواقعة إدارة البنك إلى الاشتباه في معاملات الموظف المتهم، التي أجراها لصالح العميل، وبالتدقيق على تلك المعاملات، تم التأكد أن العميل لم يكن موجودًا، فأجرى البنك تحقيقًا داخليًا في اليوم ذاته، وأقر المتهم باختلاسه المبالغ، متعهدًا بردها، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

ومن جانبه، أفاد مسؤول البنك بأنّه جرى التواصل مع العميل الإماراتي، فأكد أبناؤه أنه كان متواجدًا طوال تلك الفترة في تايلاند للعلاج، وأنه توفي هناك.