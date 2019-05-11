تراند اليوم : خالد يوسف على الهاوية.. ظهور دليل براءة منى فاروق وشيما الحاج

ظهرت عقود الزواج العرفي بين المخرجوالفنانتين، اللتان تم احتجازهم على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على أعمال منافية للآداب، وارتكاب فعل فاضح، وذلك بعد انتشار فيديو لهم في وضع حميمي مع المخرج.

ظهور دليل براءة منى فاروق وشيما الحاج

وبظهور عقود الزواج العرفي بين المخرج خالد يوسف والفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، يظهر دليل برائتهما من التهم المنسوبة لهم، حيث قال المحامي الخاص بهم، أن تهمة الترويج لأعمال منافية للآداب، خاطئة وذلك لأنهما لم تنشر أي واحدة منهن الفيديو ولم تشاركا في انتشاره بهذا الشكل، وأما عن تهمة ارتكاب فعل فاضح فقد ظهرت العقود التي تثبت زواجهما من المخرج خالد يوسف، وبالتالي هما بانتظار إخلاء سبيلهما.

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