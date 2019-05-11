تراند اليوم : خالد يوسف على الهاوية.. ظهور دليل براءة منى فاروق وشيما الحاج

ظهرت عقود الزواج العرفي بين المخرج خالد يوسف والفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، اللتان تم احتجازهم على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على أعمال منافية للآداب، وارتكاب فعل فاضح، وذلك بعد انتشار فيديو لهم في وضع حميمي مع المخرج.
ظهور دليل براءة منى فاروق وشيما الحاج
وكانت منى فاروق وشيما الحاج قد ظهرتا أمس في فيديو تحدثت فيه كل منهن عن الواقعة، وقالت منى فاروق وهي تبكي بشدة أن حياتها تدمرت بسبب انتشار الفيديو ولم يقف أحد من اصدقائها بجانبها، بالرغم من وقوفها الدائم معهم، وأكدت أنها تزوجت عرفيًا من المخرج خالد يوسف والذي تربطه صداقة هو والدها، وأنها كانت صغيرة، وعن تصوير الفيديو قالت أنها كانت في حالة سكر ولم تكن واعية بما يحدث، فيما توسلت شيما الحاج للجمهور قائلة "استرونا احنا بنات وحياتنا اتدمرت ".
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ظهور دليل براءة منى فاروق وشيما الحاج
وبظهور عقود الزواج العرفي بين المخرج خالد يوسف والفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، يظهر دليل برائتهما من التهم المنسوبة لهم، حيث قال المحامي الخاص بهم، أن تهمة الترويج لأعمال منافية للآداب، خاطئة وذلك لأنهما لم تنشر أي واحدة منهن الفيديو ولم تشاركا في انتشاره بهذا الشكل، وأما عن تهمة ارتكاب فعل فاضح فقد ظهرت العقود التي تثبت زواجهما من المخرج خالد يوسف، وبالتالي هما بانتظار إخلاء سبيلهما.
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وكانت منى فاروق وشيما الحاج قد ظهرتا أمس في فيديو تحدثت فيه كل منهن عن الواقعة، وقالت منى فاروق وهي تبكي بشدة أن حياتها تدمرت بسبب انتشار الفيديو ولم يقف أحد من اصدقائها بجانبها، بالرغم من وقوفها الدائم معهم، وأكدت أنها تزوجت عرفيًا من المخرج خالد يوسف والذي تربطه صداقة هو والدها، وأنها كانت صغيرة، وعن تصوير الفيديو قالت أنها كانت في حالة سكر ولم تكن واعية بما يحدث، فيما توسلت شيما الحاج للجمهور قائلة "استرونا احنا بنات وحياتنا اتدمرت ".
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