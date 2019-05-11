تراند اليوم : 10 معلومات عن المذيعة رنا هويدي المتهمة في قضية “الفيديوهات الجنسية” (فيديو)

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انضمت الإعلامية رنا هويدي إلى قائمة المقبوضات عليهن في فيديوهات مخلة بالآداب، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليها في مطار القاهرة الدولي، أثناء محاولتها مغادرة البلاد، بعد تورطها في قضية “الفيديوهات الجنسية” الشهيرة، والمتهم فيها الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج بالإضافة إلى الراقصة كاميليا وسيدة الأعمال منى الغضبان.
ويعرض “الخليج 365” أبرز معلومات عن المذيعة رنا هويدي، تعرف عليها في السطور القادمة:
- ولدت في القاهرة عام 1993.
- درست في كلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة قسم الإخراج والتمثيل وفنون السينما.
- بدأت عملها كإعلامية في قناة البغدادية عام 2014، كقارئة نشرة أخبار ومذيعة رياضة.
- انتقلت للعمل في قناة MBC مصر، في عام 2017 للعمل ببرنامج ”حديث المساء“ .
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كانت تعمل مقدمة لبرنامج النشرة الفنية على قناة الغد، قبل إلقاء القبض عليها.
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لها تجارب تمثيلية في عدد من الأعمال، وأخرجت فيلم ”لقمة عيش“.
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أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد هجومها على حسابها في ”تويتر“ بعض الدول العربية مثل مصر السعودية وإيران وباكستان، حيث اتهمتم بانتشار التحرش الجنسي والاغتصاب والختان على أراضيهم.