تراند اليوم : بعد قليل.. قرار حاسم فى قضية منى فاروق وشيما الحاج بـ”الفيديوهات الجنسية”

عبد الله أبو ضيف

ينظر اليوم المستشار محمد رشاد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر المنعقدة بالتجمع الخامس، تجديد حبس كل من، شيما الحاج ومنى فاروق، وذلك بعد انتهاء مدة التجديد الأخيرة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “الفيديوهات الجنسية“.

وأفادت حنان أحمد المحامية، الموكلة للدفاع عن الفنانة شيما الحاج، فى تصريحات لـ”القاهرة24″، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الفيديوهات الجنسية ، أن نهاية فترة الحبس الاحتياطي لموكلتها انتهت، ومن المقرر عرضها على قاضي التجديد لاتخاذ قرار سواء بالإحالة للمحكمة أو بالإفراج عنها لبراءتها مما نسب إليهما من اتهامات.

Advertisements

وقرر المستشار محمد رشاد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، في وقت سابق، تجديد حبس كل من، شيما الحاج، ومنى فاروق، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهن بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.

كانت نيابة أول مدينة نصر، بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، أمرت بحبس شيما ومنى فاروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وناشدت حنان النائب المستشار نبيل أحمد صادق بالتحرك في القضية، إذا أن تقرير النيابة الثاني لم يقدم في القضية إلى الآن، على الرغم من تأكيد التقرير الأولى ببراءة موكلتها من كافة الاتهامات المدفوعة ضدها، وإنها لم تقم بنشر أي فيديوهات تخل بالأداب العامة، وإنما تمت هذه الأمور من خلال أشخاص آخرى تم ذكرهم في تحقيقات النيابة، مطالبة بالإفراج عن موكلتها خلال جلسة يوم السبت.