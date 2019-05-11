بهلوان يلقى مصرعه في "حادث رهيب"

مدريد / سوا / قال منظمو إحدى الفعاليات، إن بهلوانا لقي حتفه بعدما سقط أثناء مهرجان لموسيقى الروك في مدريد مساء الجمعة الماضية.

وأعرب منظمو مهرجان "ماد كوول" عن تعازيهم لأسرة البهلوان في بيان صادر عنهم، قائلين إنهم "يأسفون للحادث الرهيب".

Advertisements

وأظهر التلفزيون الإسباني صورا لما يبدو أنه بهلوان يسقط من صندوق معلق على ارتفاع عدة أمتار في الهواء.

وقال المنظمون إنهم قرروا عدم إلغاء العرض الذي تقدمه فرقة الروك الأمريكية "غرين داي" في أعقاب الحادث وذلك "لأسباب أمنية" .

وكتبت فرقة غرين داي في وقت لاحق على موقع تويتر "ترجلنا فقط من على المسرح في مهرجان ماد كوول بسبب الأخبار المزعجة. لقد فقد فنان شجاع اسمه بيدرو حياته الليلة في حادث مأساوي".