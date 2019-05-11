منبه "عجيب" ظل يرنُ طيلة 13 عاما

واشنطن / سوا / ينزعجُ الناس في العادة من صوت المنبه إذا استمر لثوان أو دقائق قليلة، لكن عائلة أميركية ظلت تتحمل صوت منبه ضائع، طيلة 13 عاما، في كل صباح ومساء.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن القصة الطريفة بدأت حين استعان رب العائلة، بمنبه صغير وأنزله في جوف الجدار حتى يساعده على تحديد موقع وصل خيط التلفزيون، لكنه لم يستطع سحبه بعد ذلك.

وتقول العائلة التي تقطن في بيت مستقل بمدينة بيتسبورغ في ولاية بنسلفانيا، إن المنبه تحول إلى شيء حميمي بالنسبة إليها، رغم الصوت الذي يصدره كل يوم.

واعتقدت العائلة في البداية أن المنبه سيتوقف عن العمل، في غضون أشهر قليلة، بسبب نفاذ البطارية، لكنه ظل يرن لقرابة سبع دقائق خلال النهار، ولمدة مماثلة خلال فترة الليل.

ولجأت الأسرة في الآونة الأخيرة إلى شركة خاصة حتى تستخرج المنبه الذي لم يتعب من الرنين رغم مضي سنوات طويلة.