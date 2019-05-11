وفاء "نادر جدا" من زوجة صينية

بكين / سوا / عكفت سيدة صينية على إطعام زوجها المشلول طيلة 4 سنوات، باستخدام فمها بعد أن فقد القدرة على الحركة تماما إثر تعرضه لحادث سير أليم، بحسب موقع ديلي ميل البريطانية.

وذكر الموقع أن سيدة تدعى بنغبو، من مدينة صينية نائية، أثبتت إخلاصها لزوجها بالدليل القاطع بعد أن ظلت طيلة 4 سنوات تطعم زوجها المريض بوضع الطعام في فمها ثم تمريره إلى فمه، وذلك حرصا منها على إبقائه على قيد الحياة.

وكان الزوج قد تعرض إلى حادث سير نتج عنه إصابته بالشلل التام فضلا عن فقدانه القدرة على بلع الطعام، فلم يعد أمام زوجته سوى أن تقوم بمضغ احتياجات زوجها من الطعام ثم تضع في فمها، ثم تتبع كل مضغة بقليل من الماء لدفع الطعام إلى داخل قناته الهضمية، بعدها تحرك رأسه بحيث تتأكد من مرور الطعام في مساره الصحيح.

وظلت الزوجة المخلصة مواظبة على عملها هذا ثلاث مرات يوميا طيلة أربع سنوات، ولازالت مستمرة، وصرحت للصحفيين بأن كل ما تتمناه هو أن يتعافى زوجها مرة أخرى لتستطيع التحدث إليه، وأنها لن تفقد الأمل في ذلك، وفقا لوكالة "سبونتيك" الروسية.