“نتيجة الصف” الثالث الابتدائي ألترم الثاني 2019 “نتيجة الشهادة” الابتدائية...

نقدم إلي جميع الطلاب والطالبات الصف السادس الابتدائي من جميع المحافظات، وجميع الإدارات التعليمية الخاصة بنتيجة امتحانات ألترم الثاني للعام الدراسي 2018-2019، حيث ينتظر العديد من طلاب المرحلة الابتدائية في جميع محافظات مصر أعلان نتائج ألترم الثاني لعام 2019، فقد قام جميع الطلاب بأداء امتحانات ألترم الثاني بسهولة ويسر ودون أية شكاوى مقدمه من أولياء الأمور.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني

أولاً يتم الدخول على موقع المخصص للاستعلام عن النتائج الأتي: بوابة التعليم الأساسي

ثانياً يتم أدخال رقم الجلوس ثم نقوم بالضغط علي عرض النتيجة ليتم ظهور النتيجة.

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نتيجة الصف السادس الابتدائي ألترم الثاني لعام 2019

بعد انتهاء الامتحانات ستبدأ جميع وحدات التصحيح والكنترولات التي تم ترتيبها من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث يتم رصد جميع الدرجات خلال أيام قليلة من خلال مراجعة جميع الأوراق الخاصة بإجابات الطلاب، كما يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر الرابط السابق.

وقد تم التعديل من حيث إرسال المدرسين إلي جميع المدارس المختلفة ليقوموا بأجراء عمليه التصحيح داخل المدارس وليس بمراكز التصحيح، كما كان يجري بالسابق، وبعد انتهاء المدرسين من أجراء عمليه التصحيح يقوموا بإرسال جميع الكشوف الخاصة بنتيجة الصف السادس الابتدائي إلي الإدارات التعليمية التابعة لكل مدرسه، ثم يتم اعتمادها من مديرين الإدارات، ثم يتم أعلانها على المواقع الإلكترونية، أو الاستعلام من خلال الذهاب إلي المدرسة.

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