تراند اليوم : فيديو خالد يوسف منه شلبي +18 فيديو منه شلبي وخالد يوسف المسرب HD

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اباحي للفنانة منه شلبي مع خالد يوسف ضن سلسلة الفيديوهات المسربة للمخرج خالد يوسف .

الفيديو شكل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تسائل الكثير من مشاهدي الفيديو عن حقيقة هذه المشاهد ، فيما نفى عدد آخر هذه المقاطع مؤكدين أن المقاطع جرى دبلجتها ، وهي غير حقيقة .

هذا ويبحث الكثيرين عن في جمهورية مصر العربية عن زج اسماء فنانات كان لهم علاقة مع خالد يوسف والذين من بينهم منة شلبي ورانيا يوسف ودنيا سمير غانم .