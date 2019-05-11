مكرمة رمضان 1440 الموعد والقيمة

مكرمة رمضان 1440،في ظل حرص القيادة الحكيمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وجه الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بصرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك الحالي 1440، حيث خصص الملك 1.8 مليار ريال معونة رمضان السنوية للعام الحالي 1440.

وكشفت مصادر بأن قيمة المكرمة الملكية لهذا العام ستكون مشابهة للأعوام السابقة، بحيث يتم تخصيص 1000 ريال للعائل و 500 ريال لكل تابع من أفراد الأسرة المسجلة في برنامج الضمان الاجتماعي.

وفيما يلي أمثلة على طريقة صرف معونة رمضان وفقا للأمر الملكي:

أسرة ضمانية مكونة من فرد واحد فقط يتم صرف 1000 ريال .

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أسرة ضمانية مكونة فردين يتم الصرف لها 1500 ريال.

أسرة ضمانية من 3 أفراد يتم الصرف لها 2000 ريال.

وحول موعد الصرف، قالت مصادر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه لم يتم تحديد رسمي للبدء في إيداع الإعانة في حسابات المستفيدين البنكية، مؤكدة في الوقت نفسه بأن الوزارة قد أتمت كافة الاستعدادات لصرفها بأسرع وقت فور الأمر بالصرف.

وعبر مستفيدي الضمان الاجتماعي عن امتنانهم وشكرهم لخادم الحرمين على هذه اللفتة الحانية، والتي تعبر عن حرص القيادة الرشيدة على تلبية حاجات المواطن خاصة في ظل متطلبات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، داعيين الله عز وجل أن يجهل ذلك في ميزان حسناته.