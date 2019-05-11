تراند اليوم : والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

شاركت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب جمهورها في أول صورة لها مع والدتها اللبنانية عبر حسابها الشخصي على “تويتر”.

ياسمين علقت على الصورة وكتبت: “أنا وصينية البقلاوة اللبناني مامتي”، وأبدى الجمهور إعجابه الشديد بصورة والدتها التي تشبهها إلى حد بعيد، وتغزل الفانز في جمالها.

وكانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للإعلامية المصرية ياسمين الخطيب وهي في أحضان المخرج خالد يوسف، وسببت الصورة حالة من الجدل بين جمهور الطرفين متسائلين عن طبيعة علاقتهما، وهو ما دفع ياسمين للكشف عن زواجها من خالد يوسف لمدة عامين قبل أن يتم الانفصال.

وكانت المفاجأة قيام خالد يوسف بتكذيب كلام ياسمين، مؤكدا أن ما تم تداوله عنه مجرد شائعات، حيث كتب، على حسابه على “تويتر”: “تعودت على حملات مُمنهجة وشائعات مُغرضة وأعلنت من قبل أنني لن أرد علي هذه الحملات وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله”.

وهذه الكلمات دفعت ياسمين إلى كشفت الستار عن المزيد من الصور لها مع زوجها السابق خالد يوسف لتؤكد بالبرهان زواجهما السابق.